Ayakları bağlı Cezayirli, polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre polise, 34 LD 0712 plakalı aracın bir kişiyi gasp ettiği ve şahsı aracın içine alarak kişilerin uzaklaştığı bilgisi geldi. 4 Cezayirli şahısın içinde bulunduğu 34 LD 0712 plakalı araç, Kale içi Semti Atatürkçü Düşünce Derneğinin önünde Cezayirli başka bir şahsı, araçtan aşağı indirdi. Elinde kesici aletle çevresine zarar vermek isteyen malum şahısın, çevredeki arkadaşları etrafına zarar vermemesi için ayaklarını bağlandı. Olay yerine gelen polis, malum şahsı olay yerine bırakarak kaçan aracın plakasını tüm ekiplere anons geçerek kaçan araca ulaşmaya çalıştı. Polisin anonsu üzerine, 34 LD 0712 araç Eski Camii kavşağında trafik şube ekipleri tarafından durduruldu.

Aracın içinden çıkan 4 Cezayir uyruklu şahıs sorgulanmak üzere karakola götürülürken ayakları bağlı halde bulunan şahsında sorgusu devam ediyor.