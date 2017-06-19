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19 Haziran 2017 13:42

Azra Akın sevgilisinin memleketinden çıkmıyor

2002 dünya güzeli Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru’nun memleketi Edirne’yi mesken tuttu.

Azra Akın sevgilisinin memleketinden çıkmıyor

19 Haziran 2017 13:42


Akın, sevgilisi Atakan Koru’nun memleketi Edirne’nin İpsala ilçesine gelerek Babalar Günü’nde müstakbel kayınpederi Ahmet Koru’nun Babalar Günü’nü kutladı. Akın, İstanbul’a dönmeden müstakbel kayınvalidesi Seniye Koru’yla Edirne’de Tava Ciğer yerken kentin bazı tarihi yerlerini de gezdi. Ciğerci çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Akın, bir de kentin en büyük simgelerinden biri olan Tarihi Meriç Köprüsü’nün de kadrajda bulunduğu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Azra Akın’ın müstakbel kayınvalidesi Seniye Koru’yla Edirne’de düğün için çeyiz baktığı da öğrenildi.



Anneler Günü’nde de Edirne’deydi


Akın’ın geçtiğimiz Anneler Günü’de Edirne’nin İpsala ilçesine gelmiş, katıldığı bir düğünde Roman havası eşliğinde göbek attığı basında geniş yer almıştı.




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