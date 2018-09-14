Baba-kız Trakya Üniversitesi'nde

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu'nun idari çalışanlarından, 57 yaşındaki Sabri İşkan, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olarak, çalışanı olduğu okulun Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'na yerleşti.

Balkan Kongre Merkezi'ne gelerek kaydını gerçekleştiren Sabri İşkan, aynı zamanda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam eden kızıyla aynı üniversitede öğrenci olmanın mutluluğunu da yaşadı.

Kayıt işlemleri esnasında babasını yalnız bırakmayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Nur Gülce İşkan, babasının başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Babamın üniversite sınavlarına girerek yeniden öğrencilik yıllarına dönmesinden ve benimle aynı duyguları yaşayacak olmasından son derece mutluluk duyuyorum. Azmi, kararlılığı ve başarısı ortada. Benim okumamda büyük katkıları oldu. Aynı üniversitede öğrenci olmak ve benzer sıraları paylaşacak olmak çok güzel bir duygu. Böyle bir keyfi yaşama fırsatı yakalayan çok fazla öğrenci olduğunu düşünmüyorum, o sebeple bundan gurur duyuyorum” dedi.

“Kızımla aynı üniversiteyi paylaşacak olmak çok anlamlı ve özel”

Bölümüne kaydını yaptıran Sabri İşkan ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören kızı Nur Gülce İşkan ile aynı dönemde öğrenim görecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Kızının okuma tutkusundan etkilendiğini ve onun ısrarı üzerine üniversite sınavına girdiğini belirtti. Çalışanı olmaktan gurur duyduğu, ikinci evi olarak gördüğü Trakya Üniversitesi'nde aynı zamanda öğrenci olmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Sabri İşkan, “Okumanın yaşla değil, sevmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kızımla aynı üniversiteyi paylaşacak olmak çok anlamlı ve özel. Kızımın teşvikiyle girdiğim üniversite sınavlarında başarılı olarak, zamanımın çoğunu bir çalışan olarak geçirdiğim bu kurumda öğrenci olmak, tarifi imkansız bir duygu. Burada kendimi çok iyi hissettiğimi ve en iyi şekilde ifade edeceğimi belirtmek isterim. Yalnızca bizim çocuklarımızın üzerinde değil, çocuklarımızın da bizler üzerinde büyük emekleri var, tüm evlatlarımızı sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.