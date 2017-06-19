Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Edirne Turizminin gelişimine katkısı olan Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı olan Tarihi Ciğerci Bahri Bey’e, teşekkür belgesi takdim edildi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu tarafından takdim edilen teşekkür belgesinde, “Edirne’nin tanıtımına, kültür ve turizm alanında gelişmesine bulunduğunuz katkılardan ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Edirne’yi her platformda tanıtmak adına gayret gösterdiklerini belirten Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün bizleri gayretlerimizden ötürü teşekküre layık görmesi, onur verici. Bizler bugüne kadar binlerce tv programında, haber programları ve canlı yayınlarda hem Edirne’mizi hem de Edirne’mizin geleneksel lezzeti tava ciğeri tanıttık. Bundan sonrada tanıtımlarımıza devam edeceğiz” dedi.