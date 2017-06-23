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23 Haziran 2017 18:50

Bakan Eroğlu: “Ergeneyi tertemiz yapmak boynumuzun borcudur”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne’de “Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi.

Bakan Eroğlu: “Ergeneyi tertemiz yapmak boynumuzun borcudur”

23 Haziran 2017 18:50

Ergeneyi tertemiz yapmak boynumuzun borcudur” dedi.


Bakan Eroğlu, Edirne’de 18 yatırımın temel atma töreni için Edirne’ye geldi. İlk olarak Edirne Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Ergene’nin temizlenmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, “Ergeneyle ilgili biz görevimizi tamamladık. Dereler ıslah edildi. Yan kollar ıslah edildi. Ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmaları yapıldı. 13 arıtma tesisinin 12 tanesi bitti. Bu sene sonunda, bizim bakanlık olarak görevimiz tamam. Sanayi kaldı. Sanayi de şu anda muazzam tüneller açılıyor, gidin görün. Muhteşem ileri arıtma tesisleri kuruyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl sonunda bitecek. Ergeneyi tertemiz yapmak boynumuzun borcudur. Çünkü bunu Cumhurbaşkanımız talimat verdi. ‘Ergene ile ilgili gereğini yap, sen takip et’ dedi. ‘Sen gittin oraya Edirneliyim diye hava atıyorsun. Bunu tamamlayacaksın’ dedi. Bunun toplam faturası bize 4 milyar TL. Ergene tertemiz olacak hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.




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