Bakan Eroğlu’dan Selimiye’nin gölgesinde dev iftar

İftar öncesi Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet, 199 milyon TL yatırım bedeli olan 18 tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Bir dizi ziyaret ve 199 Milyon TL yatırım bedeli olan 18 tesisin temel atma töreni için kente gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık tarafından verilen 3 bin kişilik Edirne iftarında, Selimiye Cami’nin gölgesinde Edirnelilerle buluştu.

İftar öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında, Edirne’de yapılan ve yapılması planlanan tesisler ile ilgili bilgiler veren Bakan Eroğlu, Edirne halkına söz vererek, kente gelen ziyaretçi sayısının 10 milyon turiste çekeceklerini söyledi.

199 milyon TL yatırım bedeli olan 18 tesisin temel atma törenini beraberinde DSİ, Çevre ve Orman, Meteoroloji, Doğal ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiren Bakan Eroğlu’na, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da eşlik etti.

Akşam ezanın okunması ile birlikte Ramazan Ayı’nın son Cuma gecesinde yaklaşık 3 bin kişi ile birlikte iftar açan Bakan Eroğlu, karayolu ile İstanbul istikametine hareket etti.