Bakan müjdeyi Edirne’den verdi: ‘Tek durak’ sistemi

Kapıkule Sınır Kapısı yeni Yolcu Salonu açılışının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yeni yapılacak olan gümrük sahasının temel atma törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ‘tek durak’ sisteminin ilk uygulanacak kapının Hamzabeyli olacağını söyledi. Taşıt tanıma ile beraber tek durak sisteminin de aktif edilmesi ile beraber Hamzabeyli ve Sarp sınır kapılarında denenmesinin ardından ‘tek durak’ sisteminin Kapıkule’de uygulamaya konması ve uzun tır kuyruklarının sona erdirilmesi hedefleniyor.

‘Tek durak’ sistemi geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Edirne’de ‘tek durak’ müjdesini vererek, temeli atılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 1 yıl sonra uygulamaya konulmasını hedeflediklerini belirterek, “Değerli arkadaşlar, bu kapımız Avrupa ile olan ticaretimiz açısından kilit rol oynayan ‘tek durak’ sistemini de uygulayacağımız ilk kapı olacak. Dolayısıyla biz Kapıkule’yi de ‘tek durak’ formatına getireceğiz. Ama önce Hamzabeyli’de bunu görmüş olacağız. Tek durak nedir? Yıllarca konuşuluyor ama bir türlü uygulamaya geçmedi. İnşallah işte bu proje ile beraber Türkiye’de Sarp ile beraber sanıyorum ilk Sarp’da hizmete geçer çünkü Arif başkan söz verdi. Onun için ilk Sarp diyorum, ikincisi de burada Hamzabeyli’de ‘tek durak’ projesini hayata getireceğiz” dedi.

“Tır ve yolcu işlemleri çok daha hızlı yapılacak”

Bakan Tüfenkci, tek durak sisteminin tır ve yolcu geçişlerinde bekleme sürelerini minimuma indireceğini dile getirerek, “Bu sistemle arkadaşlar, işlemler tek noktada yapılacak. İş akış süreçlerinin uzun fazla olmasından kaynaklanan beklemelerin önüne geçilecek ve gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesiyle zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmış olacak. Aracın hızlı plaka okuma sisteminden geçerek, diyelim araç Türkiye’den girdi hızlı plaka okuma sisteminden geçerek, durmaksızın sahanın girişine müteakiben ağırlığı aynı yerde tartılacak, tartım bilgileri elektronik ortamda pasaport ve diğer tescil işlemlerini, muayene işlemlerini yapan personel aynı yerde duracak. O işlemleri hemen bitirip hızlı bir şekilde eğer ihbar yoksa, risk analizlerinden kırmızıya düşmemişse hızlı bir şekilde sahada işlemlerini tamamlayarak, gitmiş olacak. Böylelikle tır geçişlerimiz ve araç geçişlerimiz çok çok daha hızlanmış olacak. Biliyorsunuz Türkiye’de 20 noktada artık sadece plaka okuma sistemi ile kapıda bekletmeden, kapıda muhafaza memurlarımız olmadan plaka okumayla geçiyor ve sahaya giriş yapmış oluyor. Biz buna tek durak sistemini de eklediğimizde artık işlemlerimiz çok daha hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindeki heyet, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın temel atma törenini gerçekleştirdi.