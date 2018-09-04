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04 Eylül 2018 16:15

Balık tezgahları şenlendi

Keşan Belediyesi Balık Pazarı’nda av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda bolluk başladı.

Balık tezgahları şenlendi

04 Eylül 2018 16:15


Keşan Belediyesi Balık Pazarı’nda tezgah açan esnaf, vatandaşın balık tüketmeyi özlediğini belirterek, satışlardan memnun olduklarını ve fiyatların daha düşeceğini söyledi.



“Av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatlar düştü”


Balıkçı esnafı Murat Yazal, av yasağının kalkmasıyla birlikte sezonun başladığını söyledi. Yazal, “Çeşit arttı ve bolluk başladı. Av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatlar düştü ve daha da düşecektir. Şu anda küçük balıklar 15-20 TL. Palamutlar 15 TL, uskumru 30 TL, tekir 35 TL, mezgit 50 TL. Vatandaşın ilgisinden memnunuz ancak bazı kesim fiyatlardan memnun değil. Fiyatların daha da düşmesini bekliyorlar” dedi.



“Fiyatlar uygun başladı”


Yılmaz Yazal ise şunları kaydetti:


“Av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatlar düştü. Palamut 30 TL’den 15’ye düştü. Bereket bol. İlk avlardan gelen balıklar tezgahlarda. Önümüzdeki günlerde balık daha da bollaşacaktır. Fiyatlar uygun başladı. Birkaç güne daha da düşecektir. Hamsi de önümüzdeki günlerde tezgahlardaki yerini alacaktır. Şu anda sardalye çok bol. Vatandaşımız balığı özlemiş. Bol bol tüketsinler.”




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