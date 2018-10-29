Balkanların En Büyük İnteraktif Çocuk Müzesi Edirne'de kapılarını açtı

Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi Edirne'de açıldı. Açılış töreninde ayakta kalan gazilere protokol üyeleri yerlerini verdi.

Balkanların ve Türkiye'nin en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi olma özelliğini taşıyan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açtı.

Müzede dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak bilinen; dünyanın en mutlu çocuklarının yetiştiği STEAM yani Finlandiya Eğitim modeliyle eğitim verileceğini aktaran Gürkan, “Bir dinozor parkı değil, sıradan bir park değil. Burası öğrencilerimizin okul dışında da öğrenmelerini sağlayan, çocuklarımıza dünyanın oluşumundan bugüne kadar canlı yaşamını öğreten interaktif ve evrensel çocuk müzesi. Bu müze çocuklarımıza armağan olsun” dedi.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açılışı öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı gaziler ayakta kaldı. Durumu fark başta Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmak üzere tüm protokol üyeleri ayağa kalkarak, yerlerini gazilere verdi.

“Her şeyimizi şehit ve gazilerimize borçluyuz”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sahip olunan her şeye, her değere gazi ve şehitlerin sayesinde sahip olunabildiğini belirterek, “Yoğunluktan dolayı gazilerimizin yer bulamadığını, ayakta kaldığını gördük. Sayın valimiz dedi ki, ‘başkanım biz ayakta duralım gazilerimize yer verelim. Ve yerlerimizi değerli gazilerimize bırakarak, biz programı ayakta izlemeye başladık” ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açılış programında, Edirne Belediyesi Çocuk Korosu ve Halk Oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından, açılış kurdelesi kesilerek, müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Köy Enstitüleri'nin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in isminin çocuk müzesine verildiğini kaydetti.