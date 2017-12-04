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04 Aralık 2017 15:40

Başbakan Yıldırım Edirne’ye geliyor

Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Başbakan Binali Yıldırım’ın 30 Aralık 2017 günü Edirne 6.

Başbakan Yıldırım Edirne’ye geliyor

04 Aralık 2017 15:40

Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente geleceğini söyledi.


Ak Parti Edirne İl Başkanlığı toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen il başkanı İlyas Akmeşe gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 30 Aralık 2017 günü gerçekleşmesini planladıkları Edirne 6. Olağan İl Kongresi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Akmeşe, “Kadın Kolları seçimleri dışında tüm seçimlerimizi bitirdik. 30 Aralık 2017 günü saat 13.00’da Edirne Mimar Sinan Spor salonunda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’da katılacağı İl Başkanlığı seçimimizi yapacağız. Bu seçimde ben tek aday olarak seçime gireceğim. Gerekli görüşmeler yapıldı” dedi.


Kentin alt yapı çalışmalarına da değinen Akmeşe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a çağrıda bulunarak, “Hükümetimiz tarafından geçtiğimiz gün açılışı yapılan içme suyu tesisi halkımıza hayırlısı olsun. Şimdi sıra belediyede, sayın belediye başkanı Recep Gürkan’dan rica ediyoruz. Bir karış bile alt yapı çalışması yapılmadı. Bir an önce çalışmaların başlamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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