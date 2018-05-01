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01 Mayıs 2018 14:19

Basın bildirisini okuyan işçi baygınlık geçirdi

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne’de de coşkuyla kutlandı.

Basın bildirisini okuyan işçi baygınlık geçirdi

01 Mayıs 2018 14:19

Saraçlar Caddesi’nde ortak basın bildirisini okuyan işçi baygınlık geçirdi.


Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, bine yakın emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak, davul ve zurna eşliğinde oluşturulan kortejle trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan platforma yürüdü.



Bildiriyi okurken baygınlık geçirdi


Edirne’nin araç trafiğine kapalı ve en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan alana gelen binlerce emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, caddeyi doldurdu. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, B.KAMU-İŞ, TMMOB ve TTB adına basın bildirisini okuyan işçi Kamile Demir, "Onurlu insanca bir yaşam için, cumhuriyet için, laiklik için, daha iyi bir gelecek için, küresel savaşlara karşı çıkmak için, adil bir düzen eşit bölüşüm için, demokratik bir Türkiye ve dünya için türkülerimizle alaylarımızla meydanlardayız" dedi.


Demir, konuşmasının son bölümünde baygınlık geçirmesinin ardından platformun arka tarafına alındı. İlk müdahalesi platformda bulunan doktorlar tarafından yapılan Demir’in sıcak ve heyecana dayalı kısa süreli baygınlık geçirdiği açıklandı.



200 polis görev aldı


Öte yandan Edirne’de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yaklaşık bin 500 emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 200 polis memurunun görev yaptığı öğrenildi.




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