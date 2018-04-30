Başkan Gürkan: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"

Başkan Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "1 Mayıs, bu dünyadaki en kutsal hazine olan alın terinin, emeğin günüdür. Barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs, bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde emek sahibi olan işçilerin haklarını arama günüdür. Hiç kuşkusuz ki işçilerimizin döktüğü alın teri, verdiği emek, üretime sağladıkları katkı geleceğe güvenle bakmamıza neden olmaktadır. Ülkenin refahı ve geleceği için çok önemli bir görev üstlenen, üretime katkı sağlayarak yarınlarımız için alın teri döken tüm işçilerimizin daha iyi imkanlarda çalışmasını diliyor; tüm işçi, memur, emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Bu ülkenin bir emekçisi olarak işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla çalışmaya, üreteni ve üretimi önemseyerek görev yapmaya, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs’ın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.