Başkan Gürkan: “Başkanlığa 4-5 dönem niyetim var”

İftar yemeği öncesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile konuklara seslenen Başkan Gürkan, belediye başkanlığına devam etmek istediğini belirterek, “Hasan Akgün benim belediyecilikte örnek aldığım belediye başkanlarından bir tanesi. Ben her sıkıştığımda kendisini arıyorum. Ben milletvekilliği yaptım ama konu belediyeciliği geldiğinde Hasan Akgün bir ekoldür bizde. Benim daha 4-5 dönem belediye başkalığı yapmaya niyetim var. Bu başkanlık yaptığım sürede de Hasan Akgün’ünde belediye başkanı olması lazım ki ondan rol, model alayım” dedi.