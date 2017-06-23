Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:05

Başkan Gürkan: “Başkanlığa 4-5 dönem niyetim var”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen Edirne Ramazan Gezisinin iftar yemeğinde başkanlığa 4-5 dönem niyeti olduğunu açıkladı.

Başkan Gürkan: “Başkanlığa 4-5 dönem niyetim var”

23 Haziran 2017 14:05


İftar yemeği öncesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile konuklara seslenen Başkan Gürkan, belediye başkanlığına devam etmek istediğini belirterek, “Hasan Akgün benim belediyecilikte örnek aldığım belediye başkanlarından bir tanesi. Ben her sıkıştığımda kendisini arıyorum. Ben milletvekilliği yaptım ama konu belediyeciliği geldiğinde Hasan Akgün bir ekoldür bizde. Benim daha 4-5 dönem belediye başkalığı yapmaya niyetim var. Bu başkanlık yaptığım sürede de Hasan Akgün’ünde belediye başkanı olması lazım ki ondan rol, model alayım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:30
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!