Başkan Gürkan: “Edirne Belediyesinin bir şey yapmasına karşısınız”

Edirne Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisinde, Meclis Başkanı Recep Gürkan'ın meclise sunduğu “Fatih Sultan Mehmet'in Düşü” projesi, mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Başkan Gürkan, Fen İşlerinde kullanılmayan kaynakların “Fatih Sultan Mehmet'in Düşü” projesine aktarılmasını talep ederken projeye AK Parti tarafından red geldi. AK Parti Belediye Meclis üyesi Tamer Karadağ, Fen İşlerinde kullanılmayan kaynakların kentteki yol ve alt yapı çalışmalarında kullanılması gerektiğini ifade etti. Karadağ ile Başkan Gürkan arasında tansiyon yükseldi.

Başkan Gürkan, proje hakkında, "Yeni bir projemiz var. Fatih Sultan Mehmet'in Düşü. Projemizin ismi. Güzel bir proje olacak. Hem Edirne'ye hem Fatih Sultan Mehmet'in şanına, şöhretine yakışan bir proje olacak. Onun için diğer birimlerde kullanılmayan ödeneklerimizi buraya aktarıyoruz” dedi.

“Paranın Fen İşlerinde kalması tarafımızca önerilir”

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Tamer Karadağ, projeye aktarılması gereken paranın yol ve alt yapıya aktarılması gerektiğini ifade ederek, “Edirne Belediyesinin Fen İşlerinin yol ve alt yapı eksikleri olduğunu biliyoruz. Alt yapıya gelinemediğinden hala lokal çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar yapılırken böyle bir aktarımın uygun olmayacağını düşünüyoruz biz. Atalarımızla ilgili güzel eserlerin yapılması gerekir ama Edirne'ye biraz alt yapı sorunlarının fazla olması, çalışmaların devam eden yol bakımlarının daha iyi olması açısından bu paranın Fen İşlerinde kalması tarafımızca önerilir” şeklinde konuştu.

“10 tane ekmeği dolapta tutmayalım”

Başkan Gürkan, “Tamer Bey keşke iyi inceleyip karşı çıksaydınız. İyi inceleseydiniz eğer buradaki aktarılan ödeneklerin 2018 yılı bitmeden hiçbir şekilde kullanılmayacak kısmı olduğunu görürdünüz. Bir örnek vereyim ben size. Yiyemeyeceğini bildiğiniz halde dolapta 10 tane ekmek tutmak gibi bir şey. 10 tane ekmeği dolapta tutmayalım. Diğer tarafta yiyecek olanlara paylaşalım. Ama siz, ‘Dolapta dursun, bozulsun' diyorsanız, diyecek bir şey yok” cevabını verdi.

“Keşke 10 tane ekmek almasaydık”

Tamer Karadağ ise Başkan Gürkan'ın ekmek örneğine, “Başkanım keşke 10 tane ekmek almasaydık” şeklinde ifadede bulundu.

Son olarak Başkan Gürkan, “10 tane ekmek. Sadece bütçe hesabından dolayı koyuyoruz. 10 tane ekmek almış da değiliz. Ama siz bunu anlamadınız. Anlaşıyor, projeye karşısınız. Edirne Belediyesinin bir şey yapmasına karşısınız. Fatih Sultan Mehmet projesi yapılmasına karşısınız” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'nin red oyuna rağmen “Fatih Sultan Mehmet'in Düşü” projesi, oy çokluğu ile meclisten geçti.