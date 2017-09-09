Başkan Gürkan ile Kırkpınar ağası kol bağladı

Gazeteci Mesut Çınar’ın oğlu Bayram Emir’in sünnet düğününde bir araya gelen Çetin ve Gürkan, yan yana halay çekerek geceye damga vurdu. Bir düğün salonunda gerçekleşen geceye, Gazeteci Mesut Çınar’ın akrabaları, yakınları ve gazeteciler katıldı. Siyasilerin de katıldığı gecede, 657’nci Tarihi Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan aynı masada yer aldı. Düğünde halay çeken Gürkan ve Çetin, misafirler tarafından ilgiyle izlendi.

1 milyon 522 bin liraya 657’nci Tarihi Kırkpınar Ağası olan Ahmet Çetin, Edirne Belediyesine ağalık bedelinin ilk taksitini ödemediği iddiaları ile gündeme gelmiş, basın toplantısına paralarla gelerek “Ben züğürt ağa değilim” diyerek tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Ahmet Çetin’in Edirne Belediyesine ağalık bedelinin ilk taksitini ödediği ifade ediliyor.