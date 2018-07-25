Başkan Gürkan: "Kırkpınar’da gelir az gider fazla"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gelir ve gider dağılımını masaya yatırdı. Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden 1 milyon 231 bin lira gelir sağlandığını, giderin ise 3 milyon 881 bin TL olduğunu dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir restoranda basın mensuplarına 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni değerlendirdi. Başkan Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gelir ve gider dağılımına dikkat çekerek, "Tüm boylarda yani 14 boyda baş, baş altı ve büyük orta boyda katılanların tamamına yani üç boyda. Diğer boylarda da ilk 3 girenlerin masrafı 827 bin 565 lira tuttu. 101 hakem vardı. Onların da yolluklarını, konaklamalarını biz ödüyoruz. 235 bin 732 lira da hakem giderleri tuttu. 10 cazgır 18 bin 745 lira. Diğer görevli ödemeleri 10 bin 500 lira. Topladığınızda bir milyonun üzerinde bir rakam sadece bu iş için harcanıyor. Pehlivanlarımızın ve çok az sayıda konuklarımızın konaklama giderleri de 660 bin lira. Baktığımızda 2018 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin belediyemize toplam maliyeti 3 milyon 881 bin TL. Yaklaşık 4 milyon. Peki bunun karşılığında ne aldık? Her yıl olduğu gibi kamudan bir destek yok. Tanıtma fonundan bir destek yok. Bakanlıklardan bir destek yok. Ağalık gelirimiz 722 bin lira. Ağalık ihale dosya bedeli var 25 bin lira. Naklen yayın geliri 43 bin lira. Bilet satışlarından 360 bin lira ve çeşitli gelirler 80 bin 300 lira olmak üzere toplam bir milyon 231 bin lira. Aradaki fark 2 milyon 649 bin 938 lira" dedi.

"Recep’in kişisel hatası var"

Başkan Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık müsabakasında Ali Gürbüz ve Recep Kara’nın ’puan’ tartışmasını da yorumladı.

Gürkan, "Hakem heyeti 9’a bir karar aldı. 8 tanesi Ali Gürbüz’e bir tane hakem Recep Kara’ya vermiş izledikten sonra. Artık teknoloji de var. En son Dünya Kupasında ‘VAR’ diye bir sitem getirildi. Hakemin verdiği kararın iptal edilmesi veya geriye almak anlamında. Ben de izlediğimde Recep’in puan aldığını gördüm. Bana göre tabii ki. Bana göre Recep’in de ortada bir hatası var. Maçı ne siz başlatabiliyorsunuz ne siz bitirebiliyorsunuz. Hakem başlatıyor, hakem bitiyor. Siz ben puanı aldım diye maçın bitişini ilan edemezsiniz. Maçı bitirdi, ilan etti. Ki hakemin ilan etmesi gerekiyor. Ali de orada maç devam ettiği için döndü bir puan aldı. Recep’in kişisel hatası var. Kırkpınar’ı suçlamak, ben fevri bir hareket olarak değerlendiriyorum. Bu hatayı yapan Kırkpınar değil. Bu hatayı yapan hakemler, federasyonun görevlendirdiği hakemler" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayılmış, karara itiraz eden Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıklamıştı.