Başkan Gürkan’dan mahalle selfisi

Geçtiğimiz gece Yıldırım Mahallesi kadınlarıyla bir araya gelen Gürkan, bol bol sohbet etti ve kadınların sorunlarını dinledi. Başkan Gürkan, kadınlarla selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

Gürkan, 2019 yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf, muhtar, çarşı ve pazar ziyaretleri gerçekleştiren Gürkan, ev ziyaretlerine de başladı. Kadın sorunlarını da dinleyen Gürkan, sosyal medya hesabından, "Sorunları hep erkeklerden dinlemeye alıştığımız bugünlerde farklılık yapıp bu akşam Yıldırım Mahallesi kadınları ile bir araya geldik. Mahallemizin sorunlarını, onların yaşadıkları zorlukları ve çözümleri dinledik. Onlar mutlu oldu, bizler daha da mutlu olduk" ifadelerine yer verdi.

Kadınlarla bol bol sohbet eden Gürkan, selfie çekilmeyi ihmal etmedi.