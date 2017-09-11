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11 Eylül 2017 15:53

Başkanı üzen haber Çin’den geldi

Edirne Uzunköprü İlçe Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçeye adını veren ve yıllardır dünyanın en uzun taş köprüsü olarak tanımladıkları Uzunköprü’den, Çin’de daha uzun bir taş köprü olduğunu öğrenmenin üzücü olduğunu söyledi.

Başkanı üzen haber Çin’den geldi

11 Eylül 2017 15:53


Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali öncesi organizasyonla ilgili Edirne CHP İl Binası toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Uzunköprü’nün dünyanın en büyük köprüsü olarak tescillenmesi adına Guinness Rekorlar Kitabı organizasyonuna başvurduklarını ifade eden Başkan İşbilen, “Uzunköprü Belediyesi olarak müracaatımızı yaptık. Ölçümümüzü yapacağız tabi ancak hoş olmayan bir durumla karşılaştık. Maalesef Çin’de 2 bin metrenin biraz üstünde bir taş köprünün olduğu bize iletildi. 1200’lü yıllarda yapılmış o da. Biz de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. O Asya kıtasında olduğu için belki şu tanımlamayı yapabiliriz ölçümden sonra ’Avrupa’nın en uzun taş köprüsü’ diyebiliriz. Bu güne kadar yanlış bilgiyle gidiyorduk hiç olmazsa bunu öğrendik” dedi.


Uzunköprü’nün 1426-1443 yıllarında 2. Murad tarafından dönemin mimarı Müslihiddin’e yaptırıldığı, köprünün bin 235 metre uzunluğunda ve 6,80 metre genişliğinde olduğu ifade ediliyor.


Guinness Rekor Denemesi kapsamında taş köprünün ölçümü 17 Eylül Pazar günü saat 13.00’te gerçekleşecek.




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