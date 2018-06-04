Başpehlivan İsmail Balaban: “Ata sporumuzun stada ihtiyacı var”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, “656 yıldır yapılan tarihe, Ata sporumuz olan yağlı güreşin stada ihtiyacı var” dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalde rakibi Orhan Okulu’yu yenen İsmail Balaban, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. 2013, 2015 ve 2017 yıllarında Kırkpınar’da altın kemerin sahibi olan Balaban, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda yüksek lisans yapıyor.

30 yaşında, 98 kiloda ve 1.80 boyunda olan Balaban, Kırpınar hazırlık antrenmanlarının Kasım ayında başladığını belirterek, “Korkuteli Yaylası’nda kamptayız. Kırkpınar hazırlıklarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Hedefim aynı başarıyı tekrarlamak. Altın kemerin ebedi sahibi olabilmek için çalışıyorum. Antalya’ya kalıcı kemeri götürmek istiyorum. Antalya’ya kalıcı kemeri getiren ilk isim olmak istiyorum. Ekip arkadaşlarım ve antrenörlerimizle çalışıyoruz” dedi.

“Stadın daha düzgün olması lazım”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı stadın yenilenmesi gerektiğini kaydeden Balaban, “Kırkpınar’ın tarihine yakışır bir arena yapılması gerektiğini düşünüyorum. Stadın daha yeni ve daha modern olması lazım. Güreşçilerin yıkanma ve dinlenme alanlarının daha düzgün olması lazım. İnşallah bu problem önümüzdeki yıllarda çözülür. 656 yıldır yapılan tarihe, Ata sporumuz olan yağlı güreşin stada ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Kendimi hiç yabancı hissetmiyorum”

Edirne’nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Balaban, “Hem tarihi yapısı hem de seyirci olarak önemli. İlgi alaka çok yüksek. Ben Edirne halkını seviyorum. Kendimi hiç yabancı hissetmiyorum” diye konuştu.

Bu yıl 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9-15 temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.