Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 09:06

Başpehlivan Recep Kara: “Puanlama olmasa benim sırtımı kimse yere getiremez”

655’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Recep Kara, “Yağlı güreşte puanlama olmasa benim sırtımı kimse yere getiremez, iki gün sahada güreşirim” dedi.

Başpehlivan Recep Kara: “Puanlama olmasa benim sırtımı kimse yere getiremez”

01 Temmuz 2017 09:06


Bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 656’ncısı 10-16 Temmuzda Edirne’de Sarayiçi Ermeydanı’nda gerçekleşecek. Geçen yılın altın kemer sahibi Recep Kara, yağlı güreşte puanlama olmaması gerektiğini, minder güreşindeki gibi rakibini yenene kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.


Önceden pehlivan sayısı az olduğunu ifade eden Kara, "Şimdi pehlivan sayısı her geçen gün artıyor. Geçen yıl mesela 2 binin üzerinde pehlivan kayıt yaptırdı. Şimdi herkesin zamanı kısıtlı. Yenişene kadar devam etsin, peki beni hangi pehlivan yenebilecek? 2 gün güreşirim sahada. Hiç süre konmasın minder güreşi gibi yenişene kadar devam etsin. Ben yenilmem ki, kimse sırtımı yere getiremez. Önceden adamlar kışın yatarmış, yazın güreşten güreşe gezerlermiş. Öyle antrenmanlarını yapıyorlardı. Yeni nesilin pehlivanları günde 2 tane antrenman yapıyor. Herkesin kulübü, sponsorları var. Günde 2 tane antrenman hazırlanıyor bu çocuklar. Herkes hazır herkes rakibinin nasıl bir hareket yapacağını biliyor. Güreş oluyor 1 dakikada bile yenilebilirsin, bir oyun olur, ayağın kayar, yenilirsin. Rakipler birbirine denk olduğu için o yüzden kıran kırana güreşler, dişe diş, başa baş geçiyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:29
  • İkindi :17:31
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!