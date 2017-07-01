Bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 656’ncısı 10-16 Temmuzda Edirne’de Sarayiçi Ermeydanı’nda gerçekleşecek. Geçen yılın altın kemer sahibi Recep Kara, yağlı güreşte puanlama olmaması gerektiğini, minder güreşindeki gibi rakibini yenene kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

Önceden pehlivan sayısı az olduğunu ifade eden Kara, "Şimdi pehlivan sayısı her geçen gün artıyor. Geçen yıl mesela 2 binin üzerinde pehlivan kayıt yaptırdı. Şimdi herkesin zamanı kısıtlı. Yenişene kadar devam etsin, peki beni hangi pehlivan yenebilecek? 2 gün güreşirim sahada. Hiç süre konmasın minder güreşi gibi yenişene kadar devam etsin. Ben yenilmem ki, kimse sırtımı yere getiremez. Önceden adamlar kışın yatarmış, yazın güreşten güreşe gezerlermiş. Öyle antrenmanlarını yapıyorlardı. Yeni nesilin pehlivanları günde 2 tane antrenman yapıyor. Herkesin kulübü, sponsorları var. Günde 2 tane antrenman hazırlanıyor bu çocuklar. Herkes hazır herkes rakibinin nasıl bir hareket yapacağını biliyor. Güreş oluyor 1 dakikada bile yenilebilirsin, bir oyun olur, ayağın kayar, yenilirsin. Rakipler birbirine denk olduğu için o yüzden kıran kırana güreşler, dişe diş, başa baş geçiyor” diye konuştu.