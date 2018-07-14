Başpehlivanlar Kırkpınar’da kıran kırana güreşti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı. Kırkpınar’ın iddialı isimlerinden Ali Gürbüz rakibini 8 dakikada tuş ederken, son şampiyon İsmail Balaban ise rakibini puanlamada yenerek, ikinci tura yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu başpehlivan İsmail Balaban, İsmail Erkal’ı yenerek, bir üst tura yükseldi. Er Meydanı Kırkpınar’ın favori isimlerinden Ali Gürbüz, çıktığı ilk tur müsabakasında rakibi Recep Taslak’ı 8 dakika gibi kısa bir sürede yenerek, bir üst tura yükseldi. 2017 yılının finalisti Orhan Okulu da rakibi Kaan Kaya’yı kısa sürede mağlup ederek, ikinci tura adını yazdırdı. Kırkpınar eski şampiyonlarından Fatih Atlı ilk tur güreşinde eşleştiği tecrübeli rakibi Salih Dorum’u mağlup ederek, altın kemer yolunda iddiasını sürdürdü.

Son şampiyon, 2 puanla ikinci tura yükseldi

656’ıncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek şampiyon olan İsmail Balaban, bu yıl ilk tur güreşlerinde eşleştiği İsmail Erkal ile 40 dakikalık normal süresinde yenişme olmayınca, puanlamaya kaldı. Sarı fırtına İsmail Balaban, puanlamada rakibi Erkal’dan aldığı iki puanla adını ikinci tura yazdırdı. Balaban kardeşlerden Turan Balaban ise ilk turda Hüseyin Gümüşalan’ı mağlup olarak, ikinci tur şansını kaybetti. Kırpınar’ın altın kemerli başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Kürşat Korkmaz’ı puanlamada yenerek, ikinci tura yükseldi.

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış ve derece yapmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını sürdürme şansı yakalamış oldu.