Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binas’nda devam eden, "21. Yüzyıl Fen/Bilim Eğitimi: STEM Yaklaşımı" eğitimlerine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım’la birlikte, Organizasyon Komitesi adına, Uzman Eğiticiler, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Bayır, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hüsnüye Durmaz, Dr. Öğr. Gör. Hasan Özyıldırım, rehberler Ali Alaylı, Beyza Zule ve Hande Çelik katıldı.

Etkinlik kapsamında, Batı Trakya’da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Batı Trakya’daki soydaşların gönül coğrafyasının bir parçası olduğunu ifade ederek, "STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında, günümüzün en popüler eğitimi. Özel bir uzmanlık gerektiren bu eğitime hem ülkemizde hem de dünya genelinde yoğun bir talep var. Bilimsel başarılarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Trakya Üniversitesi olarak, bu çalışmanın ilk uygulamasını, Balkanlar vizyonumuza paralel, Batı Trakyalı soydaş öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Balkan ülkeleri ağırlıklı olmak üzere, uluslararası öğrenci sayısını her geçen gün artıran Trakya Üniversitesi, bu vizyonla, STEM eğitimi konusunda da öncelikli olarak Balkanlar ve Batı Trakya’ya odaklandı. Bu eğitimlerde, soydaş öğretmenlerimiz arasında Trakya Üniversitesi mezunlarını görmek ise bizleri ayrıca gururlandırdı" dedi.

Üniversitelerin sadece öğrenci yetiştiren kurumlar olmanın ötesine geçmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Öğrenme, yaşam boyu süren bir eylem. Özellikle öğretmenler için kişisel gelişim ve sürekli öğrenme şart. Öğretmenlik kutsal bir meslek, öğretmenlerimiz toplumların gerçek lideri ve yeni nesillerin mimarı. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz eğitim programının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Başta TİKA ve KADEM temsilcileri olmak üzere Eğitim Fakültesi Dekanım, Dekan Yardımcım ve proje koordinatörü hocalarıma, gösterdikleri üstün gayret için teşekkür ediyor, eğitimlerin tüm öğretmenlerimiz için yararlı olmasını diliyorum. Projemiz, önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerden öğretmenlerin katılımıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir uygulamanın ilk adımı olan proje kapsamında, Batı Trakya’daki fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinden başlayarak Balkanlar’daki öğretmenlere, alanında uzman akademisyenler tarafından, güncel gelişmeleri ve uygulamaları aktarmak amacıyla, bir haftalık, araştırmacı-sorgulayıcı bir eğitim programı hazırladıklarını ifade eden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı ise "STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Merak duygusundan hareketle, problem odaklı çalışmaya ve çözüm bulmaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşım. Bu eğitimlerle soydaş öğretmenlerimize çağın gereklerine göre hareket edebilecek ve öğrencilerinin gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabilecek nitelikte, 21. yüzyıl eğitim becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bu güncel uygulama ve becerileri sınıf ortamında nasıl kullanacakları konusunda kendilerine rehberlik ederek, girişimci, problem çözme odaklı ve üretken bireyler yetiştirmelerine katkı ve destek sunuyoruz. Öğretmenler, disiplinler arası bir yaklaşım olan, farklı disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu kapsayan STEM eğitimiyle ilgili temel teorik bilgileri öğrendikten sonra uygulamalı STEM çalışmaları yaparak tasarım ve ürünler oluşturacak. Tüm katılımcı öğretmenlerimize faydalı bir eğitim olmasını diliyor, başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dekanımız Prof. Dr. Rıdvan Canım ile TİKA ve KADEM olmak üzere, programın düzenlenmesinde emek ve katkıları olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program dahilinde dünyada STEM, STEM Öğrenme-Öğretme Modelleri, STEM Okulu Özellikleri gibi teorik eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere, uygulamalı eğitimlerde rüzgar tribünü, ekolojik kağıt, köprü, biyoplastik yapımı, ağaç dalından kulaklık tasarlama, su arıtma cihazı ve roket tasarlama gibi beceriler kazandırılıyor. Trakya Üniversitesi öncülüğünde, alanında yetkin ve tecrübeli akademisyenler tarafından, öğretmenlerin mesleki bilgi, yeterlilik ve anlayışlarının geliştirilmesi, eğitim alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması hedefleniyor. Program, eğitimlerin tamamlanmasının ardından, saha ziyaretleri kapsamında yapılacak İstanbul gezisi, İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve Rahmi Koç Müzesi ziyaretiyle devam edecek ve ardından düzenlenecek kapanış töreniyle tamamlanacak.