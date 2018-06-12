Bayram öncesi tatlıcılar denetleniyor

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimiyle birlikte Ramazan Bayramı öncesi şekerleme ve tatlı imalatçılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Tanrıkulu, Edirne’deki imalathanelerin titizlikle çalıştıklarını ve hijyene dikkat ettiklerini söyledi.

Edirne Belediyesi tarafından kentteki gıda ve hijyen denetimlerinin daha iyi ve daha düzenli yapılabilmesi amacıyla kurulan İş Yeri Gıda Denetim Birimi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şekerleme ve tatlı imalatçılarına yönelik denetim yaptı. Bayram öncesi denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Tanrıkulu, Edirnelilere şeker tadında bir bayram geçirmelerini diledi.

Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerde, iş yerinin genel temizliğinden, personel ve alet ekipmanının hijyeniğine kadar her detayı kontrol ediyoruz. Gerçekten de bu denetimde bir kez daha Edirneli imalathanelerin titizlikle çalıştıklarını gördük. Hijyene oldukça dikkat ediyorlar. Bugüne kadar yaptığımız hem hizmet içi eğitimler, hem yerinde eğitimler, hem de farkındalık eğitimleriyle gıda üreticilerimiz, esnafımız güzel noktaya geldi. Edirneli esnaf artık şunu anladı ki; Edirne, turizm ile kalkınacak. Ve bizler buradan mutlu turistler göndereceğiz ki, onlar da bize yeni yeni turistlere gelsinler. Edirne Belediyesinin yaptığı işlerde eksik bulan varsa; lütfen fikirlerini bizimle paylaşsın. Edirne turizmin artmasında yerel yönetiminin çok önemli bir katkısı var. Esnafımızda bize bu konuda destek veriyor" dedi.