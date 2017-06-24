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24 Haziran 2017 16:25

Bayram sevinçleri ikiye katlandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 7 engelli vatandaşa, Ramazan Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlar tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bayram sevinçleri ikiye katlandı

24 Haziran 2017 16:25


7 engelli vatandaşa sandalyeleri Keşan Engellileri Koruma Derneği yönetimi tarafından teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı İsmail Büyükkahyan, "Ramazan Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlarımızın aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız çiftçi bayram yaptı. Tekerlekli sandalyeleri ile vatandaşlarımız bayram ziyaretlerini daha kolay şekilde gerçekleştirebilecekler. Bu mutluluğa vesile olanlardan Allah razı olsun. Yardımlaşmaya önem veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Büyükkayhan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.




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