Bayram tatilini yurt dışında geçirecekler dikkat

9 günlük bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, bayram tatilini yurt dışında geçirmeyi planlayanları, gümrük kapılarında yoğun bir trafik bekliyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından biri olan İpsala Sınır Kapısı’nda tatil başlamadan yoğunluk başladı. Kısa bir süre önce ülkeye giren ve tatilini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen gurbetçilerin de dönüşüyle birlikte Gümrük Kapısında uzun kuyruklar oluştu. 3 peronda hizmet veren İpsala Gümrük Kapısında, akşam saatlerinde ve yarın, kuyruğun daha da uzaması bekleniyor.