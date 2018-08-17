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17 Ağustos 2018 15:53

Bayram tatilini yurt dışında geçirecekler dikkat

Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan İpsala Sınır Kapısı’nda, tatil başlamadan yoğunluk başladı.

Bayram tatilini yurt dışında geçirecekler dikkat

17 Ağustos 2018 15:53


9 günlük bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, bayram tatilini yurt dışında geçirmeyi planlayanları, gümrük kapılarında yoğun bir trafik bekliyor.


Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından biri olan İpsala Sınır Kapısı’nda tatil başlamadan yoğunluk başladı. Kısa bir süre önce ülkeye giren ve tatilini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen gurbetçilerin de dönüşüyle birlikte Gümrük Kapısında uzun kuyruklar oluştu. 3 peronda hizmet veren İpsala Gümrük Kapısında, akşam saatlerinde ve yarın, kuyruğun daha da uzaması bekleniyor.




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