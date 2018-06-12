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12 Haziran 2018 11:53

Bayramda mezarlıklara ücretsiz servis

Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verecek.

Bayramda mezarlıklara ücretsiz servis

12 Haziran 2018 11:53

Parkmetreler ise bayram boyunca ücretsiz olacak. Ayrıca yakınlarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için arife gününden itibaren mezarlıklarda 90 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek.


Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın 1. günü olan 15 Haziran Cuma günü bayram namazı sonrasında şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için belediye binası önünden Yenişehir, Buçuktepe, Yeniimaret Bademlik, Yıldırım ve Acıçeşme Mezarlıklarına ücretsiz otobüs servis hizmeti verecek. Mezarlık ziyaretini tamamlayan vatandaşlar, aynı otobüslerle belediye binası önüne geri dönebilecek.


Ayrıca Buçuktepe, Yenişehir, Acıçeşme, Yıldırım, Yeniimaret Bademlik ve Karaağaç Mezarlıkları’nda yakınlıklarının kabirlerine çiçek ekimi yapmak isteyen vatandaşlar için toplamda 90 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar arife günü ve Ramazan Bayramı’nda mezarlık görevlilerinden ücretsiz olarak çiçek talebinde bulunabilecek.


Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri şehir merkezinde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde; bayramın 1. 2. ve 3. günü araç park yerlerinden vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği belirtti. Vatandaşlar, belirtilen günlerde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde, Edirne Belediye personeli olmaksızın ücret talep eden kişilerin olması halinde, Alo 153 No’lu hatta bilgi verebilecek.


Bu arada merkezde tüm mezarlıklardaki 18 adet şehit kabrine çiçek ekildi, otlar temizlendi.




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