Bayramı kabusa döndü

İddiaya göre, köy muhtarlığı tarafından Aralık ayında bir evin önüne kilitli taş döşenmesinde kullanılan malzeme döküldü. İstanbul’da ikamet eden konut sahibi Mustafa Tirek, kış mevsiminden bu yana malzemenin kaldırılmasını talep etti. Geçen süre zarfında malzeme kaldırılmazken, Mustafa Tirek’in kızı Amine Tirek bahse konu alanda düşerek yaralandı. Bacağı diz ve kaval kemiğinden olmak üzere iki yerinden kırılan Amine Tirek, Keşan Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınarak platin takıldı. Baba Mustafa Tirek ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

Malzemenin Aralık ayında döküldüğünü öne süren Mustafa Tirek, “Bu malzemenin alınmasını istedik. Ocak ayında kaldırılacağı söylendi ama kaldırılmadı. Mart ayında geldiğimde baktık yine taşlar orada duruyor. Bayramın ilk günü kızım düştü ve bacağını kırdı. Şu anda da ameliyatta. Bu konuda Enez Kaymakamlığına ulaştım. Kaymakam hanım gelip köyde inceleme yaptı. ‘Gerekeni yapabilirsiniz, muhtar suçludur’ dedi. Bu malzemeyi bu şekilde buraya koyamayacağını söyledi. Avukatımla konuştum, hukuki süreç başladı” dedi.