Bebek Emzirme ve Bakım Kabinleri projesi hayata geçirilecek

Başkan Gürkan, söz konusu kabinlerin başta Saraçlar, Gölet ve Selimiye Camii çevresi olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlara kurulacağını söyledi.

Edirne Belediyesi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda 1’i gündem dışı olmak üzere toplam 16 madde görüşüldü.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 1. Murat Mahallesi Muhtarı İsmail İnak’ın isminin evine yakın bir mahalleye verilmesini önerdiklerini ifade eden Gürkan, "Bu talebimizi Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu uygun gördü. 1. Murat Mahallesi’ndeki 32 sokağa, İsmail İnak’ın isminin verilmesi hakkında raporları var" diyerek oylamaya sunduğu madde oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, mecliste ’Bebek Emzirme ve Bakım Kabinleri’ projesinin hayata geçmesi için Başkan Gürkan’a Sosyal Bağış Sözleşmesi yapılması için imza yetkisi verildi. Bebek Emzirme ve Bakım Kabinleri ile ilgili bilgi veren Gürkan, “Vatandaşlardan bu anlamda talep geliyor. Arkadaşlarım araştırdılar. Hemen hemen bütün şehirlerde bu işle ilgili bir vakıf var. Bu vakıf kabinleri ücretsiz olarak getiriyor. Sadece kabinin dışında bir billboard alanı bazı yerlerde de bankamatik alanı var. Bu işi yapan vakıfla bir sözleşme yapılıyor. Bütün partilerden bu vakıfla sözleşme yapan belediyeler var. Biz de Saraçlar Caddesi, Gölet ve Selimiye Camii civarı başta olmak üzere ihtiyaca göre bebek emzirme kabinlerinden koymak istediğimizi söyledik. Bununla ilgili bir sözleşme yapılacak” ifadelerini kullandı.