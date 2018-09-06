Belediye Meclis Toplantısına 2 aylık bebeği ile katıldı

Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Sevdanur Kurban, 2 aylık oğlu Arda ile birlikte katıldı.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Edirne Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’na Ak Parti Meclis Üyesi Sevdanur Kurban, 2 aylık oğlu Arda Kurban ile birlikte katıldı.

İlk defa bir meclis üyesinin toplantıya bebeği ile katıldığını ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Arda Kurban’a ‘hoş geldin’ diyerek tüm meclis üyeleri adına hediye takdim etti.

Meclis üyeleri, Kurban ailesinin Strasbourg’taki Avrupa Parlamentosu’nda, İtalyan milletvekili Licia Ronzulli parlamento oturumuna 40 günlük bebeği Viktorya ile katılan aileye benzetti.