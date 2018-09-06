Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 09:55

Belediye Meclis Toplantısına 2 aylık bebeği ile katıldı

Edirne Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Belediye Meclis Toplantısına 2 aylık bebeği ile katıldı

06 Eylül 2018 09:55

Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Sevdanur Kurban, 2 aylık oğlu Arda ile birlikte katıldı.


Edirne Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Edirne Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’na Ak Parti Meclis Üyesi Sevdanur Kurban, 2 aylık oğlu Arda Kurban ile birlikte katıldı.


İlk defa bir meclis üyesinin toplantıya bebeği ile katıldığını ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, Arda Kurban’a ‘hoş geldin’ diyerek tüm meclis üyeleri adına hediye takdim etti.


Meclis üyeleri, Kurban ailesinin Strasbourg’taki Avrupa Parlamentosu’nda, İtalyan milletvekili Licia Ronzulli parlamento oturumuna 40 günlük bebeği Viktorya ile katılan aileye benzetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç