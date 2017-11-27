“Bilinmeyen Naim” Ocak ayında yayımlanacak

Bülent Türker, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Naim benim çok iyi arkadaşımdı. Hollanda’daki evimde misafir olmuştu. Bütün sırlarını biliyorum. Beraber yazdığımız ‘Bilinmeyen Naim’ ismini verdiğimiz kitabını önümüzdeki günlerde çıkaracağız. Son hazırlıklarımızı tamamladık. Ailesini ve mezarını ziyaret ettim. Bu konuda Naim Bey’e sözüm vardı. 2012 yılında beni ziyaret ettiği esnada kitabı yazmaya başlamıştık. Kitap 5 yıl önce çıkacaktı, ancak o dönemde ‘Senden önce hayatımı kaybedeceğimi hissediyorum. Kitabı ben öldükten sonra yayınlayacaksın’ dedi. Bu çalışmayı saklıyorduk. Ocak ayında kitabı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.