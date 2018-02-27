Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 22:11

Bir ‘Karakız’, altız ‘kuzucuk’

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde yaşayan Tuğrulsan Kurt (18) isimli genç üreticiye ait bir koyun, tek batında 6 yavru doğurdu.

Bir ‘Karakız’, altız ‘kuzucuk’

27 Şubat 2018 22:11


‘Karakız’ isimli koyun, eşine az rastlanır şekilde altız doğum yaparak herkesi şaşırttı. Hepsi birbirinden sağlıklı 6 adet yavru doğuran ‘Karakız’ın sahibi Tuğrulsan Kurt, koyunun geçen yıl da 5 adet kuzu doğurduğunu söyledi.


3’ü erkek 3’ü dişi olan kuzuların sağlıklı yaşadığını belirten Kurt, toplam 4 adet koyundan her yıl ortalama 12-13 adet kuzu aldığını söyledi.



Minik altızlar üşümesin diye evde bakıyor


Kuzulara gözü gibi baktığını söyleyen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Kurt, onları soğuk havalarda üşümesinler diye evin içine sobanın yanına alıyor. Büyük bir özveriyle beslediği koyunlardan çok sayıda kuzu aldığını anlatan Kurt, imkanların genişlemesi ile koyun sayısını attırmayı hedefliyor.



"Altız doğum yapan bir koyun ile ilk defa karşılaştım"


İlk defa altı kuzuyu tek seferde görmenin kendilerini de şaşırttığını belirten Kurt, daha önce üçüz ve dördüz çok gördüğünü, altız doğum yapan bir koyun ile ilk defa karşılaştığını söyledi.


Ülke hayvancılığının gelişmesi için aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Kurt, devlet katkısı ile kendisine 70 koyun verilmesi halinde bu sayıyı kısa zamanda 3’e katlayacağını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    4°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç