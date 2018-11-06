‘Birlikte Büyüyoruz Ormanı' minik kalplerle kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor' ağaçlandırma işbirliği protokolü kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme töreni gerçekleşti. Edirne'de de gerçekleştirilen törende, Vali Ekrem Canalp, ilkokul öğrencileriyle tek tek ilgilenerek, birlikte fidanları toprağa dikti.

İlk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören yaklaşık 10 milyon öğrencinin ülkenin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak, öğrencilere ağaç ve orman sevgisini aşılamak, onları çevreye ve doğaya duyarlı birer fert olarak yetiştirmeyi hedefleyen ve 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikimi programında, Edirne'de 32 bin 475 fidanın 3 bin adedi 6 dekarlık bir araziye öğrenciler tarafından dikildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de katıldığı törende, minik öğrenciler ‘Birlikte Büyüyoruz Ormanı' için fidanlarını toprağa dikti. Vali Canalp, program öncesi törene katılan okullardan gelen öğrencilerle tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Önder Terzi ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da katıldı.

"Fidanlarla beraber çocuklarımız da beraberce büyüyecekler"

Vali Canalp, fidan dikimi töreninde yaptığı konuşmasında, "Bu programın adı aslında pek çok şeyi anlatıyor. Birlikte büyüyoruz. Neden? Çünkü fidanlarımızla beraber çocuklarımızda beraberce büyüyecekler. Ve inşallah gelecekte herkes bu memleket için bu vatan için faydalı işler yürütecek" dedi.