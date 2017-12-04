Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:12

Bosna-Türk kardeşliği üniversitelerde yaşatılıyor

Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi (University of Tuzla) Rektörü Prof.

Bosna-Türk kardeşliği üniversitelerde yaşatılıyor

04 Aralık 2017 11:12

Dr. Nermina Hadzigrahic ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selmira Brkic, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleştirilen toplantıya ayrıca rektör yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, T.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tammam Sipahi, T.Ü. Boşnak Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Refik Sadıkovic de katıldı.


Tuzla Üniversitesi Rektörlüğü’ne iki ay önce seçilen Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, TÜ’nün düzenlediği 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ne davetli olarak geldiklerini, kongreden büyük bir memnuniyet duyduklarını ve bu şekilde Üniversitemizle güzel bir başlangıç yapmış olduklarını ifade etti.


Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, “Türkiye’nin kalbimizde özel bir yeri var. Tuzla Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz mevcut. Ocak ayı itibariyle Üniversitemizde Türkçe kursları başlayacak ve bizler de bu kurslara katılıp Türkçe öğrenmek istiyoruz” dedi.


Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tetova Üniversitesinden tıp fakültesi öğrencilerinin gruplar halinde üniversitelerine eğitime geldiklerini belirterek, aynı şekilde Tuzla Üniversitesinden de öğrencilerin bu imkandan yararlanabileceğini, hemşirelik bölümü öğrencileri için istedikleri yüksek lisans eğitimini verebileceklerini ve Balkan öğrencileri için ayrı kontenjanlarının olduğunu ifade etti.


İki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalanarak, karşılıklı hediyeler sunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç