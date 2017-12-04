Bosna-Türk kardeşliği üniversitelerde yaşatılıyor

Dr. Nermina Hadzigrahic ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selmira Brkic, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen toplantıya ayrıca rektör yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, T.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tammam Sipahi, T.Ü. Boşnak Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Refik Sadıkovic de katıldı.

Tuzla Üniversitesi Rektörlüğü’ne iki ay önce seçilen Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, TÜ’nün düzenlediği 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ne davetli olarak geldiklerini, kongreden büyük bir memnuniyet duyduklarını ve bu şekilde Üniversitemizle güzel bir başlangıç yapmış olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, “Türkiye’nin kalbimizde özel bir yeri var. Tuzla Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz mevcut. Ocak ayı itibariyle Üniversitemizde Türkçe kursları başlayacak ve bizler de bu kurslara katılıp Türkçe öğrenmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tetova Üniversitesinden tıp fakültesi öğrencilerinin gruplar halinde üniversitelerine eğitime geldiklerini belirterek, aynı şekilde Tuzla Üniversitesinden de öğrencilerin bu imkandan yararlanabileceğini, hemşirelik bölümü öğrencileri için istedikleri yüksek lisans eğitimini verebileceklerini ve Balkan öğrencileri için ayrı kontenjanlarının olduğunu ifade etti.

İki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalanarak, karşılıklı hediyeler sunuldu.