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21 Haziran 2017 09:33

Boyu kadar balık yakaladı

Edirne’de bir amatör balıkçı 1 metre 80 santimetre boyunda, 50 kilogram ağırlığında balık yakaladı.

Boyu kadar balık yakaladı

21 Haziran 2017 09:33


Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yeni Karpuzlu Beldesinde yaşayan amatör balıkçı Veysel Irmak, Yeni Karpuzlu Beldesi barajında kendi boyu kadar balık yakaladı. Kendisinin 1 metre 75 santimetre boyunda olduğunu belirten Irmak, tuttuğu yayın balığının ise 1 metre 80 santimetre boyunda, 50 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Balığın oltaya vurduğunda korktuğunu ifade eden Irmak, "Oltamı baraja attım. Biraz bekledikten sonra oltama büyük bir balık takıldığını tahmin ettim. Balığın beni sürüklemesinden endişe ettim. Zorla balığı sudan çıkardım. Ekmeğimi balık satarak kazanıyorum. 45 yıldır balık tutuyorum. Böylesini ilk defa tuttum. Hayatımın en büyük balığını tuttum. Yayın balığının kilosunu 15 liradan satıyorum. Balıktan 750 TL kazandım" dedi.


Balıkçı Veysel Irmak, balıkla poz verdi.




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