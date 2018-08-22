Bu etin lezzeti yüz yıla dayanıyor

Tenceresini, kabını kapan köylüler, yüz yıldır devam eden dualı pişmiş kurban etini almak için sıraya giriyor.

1919 yılından bu yana her Kurban Bayramı kurban etleri, odun ateşinde pişirilip köy halkına dağıtılırken, böylelikle köyde kurban eti girmemiş ev de kalmıyor.

Köyde kurbanlarını kesen köylüler, kestikleri kurbanlarından bir kısmını pişirilmesi için köyün camisinde bulunan aşçılara teslim ediyor. Meşe odununda tam 3 saat pişirilen etler, daha sonra dağıtılmak üzere köylüye camiden anons ediliyor. Ellerine kaplarını, tencerelerini alan köylüler, pişen etlerden almak için caminin yolunu tutuyor. İmamın bereket duasının ardından herkese eşit bir biçimde dağıtılan etleri alan köylüler, daha sonra akşam yemeğinde yemek için evinin yolunu tutuyor.

Akardere Köy Muhtarı İlhan Sürgülü, köy halkının kurban eti pişirme geleneğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, “Köyümüz 1919 yılında kuruluşmuş. O yıldan bu yana her Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban etleri pişirilerek vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılır. Gençlerimizin de bu geleneğimizi sürdürmesini istiyoruz. Etraf köyler ve kendi köyümüz dahil herkes et yedi. Köyümüzde küçükbaş 110 adet, büyükbaş 10 tane kesildi” dedi.