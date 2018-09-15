Bu köyde kuskus kadınların geçim kapısı oldu

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kadınların hazırladıkları el yapımı kuskuslar yok satıyor.

Akardere köyünde yaşayan kadınlar, evlerinde tahta teknelerde kuskus yaparak satışını gerçekleştiriyorlar. Yapımı saatlerce süren kuskuslar, büyük çarşafların üzerine serilerek kurutuluyor. Ev ekonomisine büyük katkıda bulunan kadınlar, kuskus yapmanın bilgi ve beceri istediğini belirttiler. Kuskus yapımının zor olduğunu dile getiren kadınlar, kuskusun kilosunu ise 20 liradan sattıklarını ifade ettiler.

Uzun yıllardır kuskus satarak aile ekonomisine katkıda bulunan Servet Arı, “Kuskusun yapım maliyeti yükseldi. Kuskus yapımı çok zor. Ben yapımına alıştığım için bana çok zor gelmiyor. Süt ve yumurta kendi inek ve tavuklarımdan. Kuskustan kazandığım parayı zor zamanlarımızda kullanıyoruz. Her bayan kuskus yaparak aile bütçesine para getirebilir” dedi.

“Misafirlikte kuskus ikramı yapıyoruz”

Kuskus yapımını ninelerinden öğrendiğini belirten Münevver Güngör ise, “Tahta tekne olmazsa kuskus olmaz. Kuskus yapımının aleti ağaç tekne. 64 yaşındayım, 25 yıldır kuskus yapıyorum. Bu iş bilmeyene çok zor. Elin alıştıktan sonra kolay. İçinde emeğimiz çok. Misafirlikte kuskus ikramı yapıyoruz. Bazıları yoğurt dökerek kuskus yiyor. Bazıları da turşuyla kuskus yemeği seviyor” dedi.

9 senden beri kuskus sattığını ifade eden Havva İştipli, müşterilerinin kuskusundan çok memnun olduğunu kaydetti.