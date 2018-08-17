Bu tanıtıma yürek dayanmaz

Edirne Tanıtım Merkezi sanat tarihçisi Seda Bekar, Selimiye Camii’nin tanıtımını yapmak için alışılmışın dışına çıktı. Bekar, Selimiye Camii’nin 85 metre yükseklikteki minaresinin şerifesine çıkarak Selimiye Camii hakkında verdiği bilgileri kameraya kaydetti. Edirne Tanıtım Merkezi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla yükseklik korkusu olanların ilgisini çekmeyi başaran Bekar, cesareti ve kentin turizmine katkısıyla alkışları da toplamayı başarıyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak görevini gerçekleştiren Bekar, "Selimiye Camii gibi mimarinin doruğu ve Mimar Sinan’in ustalık eseri 2011 yılında UNESCO Miras Listesine girmiş dünyaca tanınırlığı olan bir abidenin anlatımına İl Kültür Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu’nun ileri görüşlülüğü, iyi bir idareci olması vesile oldu. Bilgi birikimimde ve sanat tarihini sevmemde emeği tartışılamaz. Fikirlerimi her daim takdir etmiş ve desteklemiştir. Ben de iş alanındaki tüm adımlarımı onun emeğine layık olacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Fikirlerimin temelinde sanırım bu vefa var ve tabi ki kültür, sanat, turizmin şehri 93 yıl Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir şehir. En doğru, en güzel şekilde duyurulması arzusu. Şu an gelen ziyaretçilerimiz de Selimiye denilince ‘Bir de Edirne Tanıtım Merkezi görevlilerinden dinleyelim’ zihniyeti ile sosyal medya takipçilerimiz bizlere ulaşmakta. Biz de onlara en doğru şekilde Selimiye’yi anlatmaya çalışmaktayız. Kelimeler kifayet buldukça, Selimiye’yi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz" dedi.