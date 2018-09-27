Bulgar basın mensupları Edirne'de

Bulgar basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu arasında yürütülen proje çerçevesinde Edirne'ye geldi.

Edirne'de üç gün ağırlanacak olan Bulgar basın heyeti, programa Edirne İletişim İl Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Edirne İletişim İl Müdürü Uğur Ülgen, Razgrad ve Şumnu bölgesinden Edirne'ye gelen Bulgar gazeteci heyetini karşılayarak, "Sizleri Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı Edirne'de görmekten mutluluk duyuyoruz. Edirne'ye hoş geldiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ve sorumluluk alanı ile ilgili Bulgar basın mensuplarına bilgi veren Ülgen, "Yerli ve yabancı gazetecilerin mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak için her türlü tedbiri alıyoruz" diyerek, İl Müdürlüğü hizmet binasındaki basın merkezinin gerektiğinde 24 saat hizmet verecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Edirne yerel basını ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Bulgar basın heyeti; Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunarak, Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.