İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulgar basın mensupları Edirne'de

Bulgar basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ile Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu arasında yürütülen proje çerçevesinde Edirne’ye geldi.

Bulgar basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu arasında yürütülen proje çerçevesinde Edirne'ye geldi.


Edirne'de üç gün ağırlanacak olan Bulgar basın heyeti, programa Edirne İletişim İl Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Edirne İletişim İl Müdürü Uğur Ülgen, Razgrad ve Şumnu bölgesinden Edirne'ye gelen Bulgar gazeteci heyetini karşılayarak, "Sizleri Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı Edirne'de görmekten mutluluk duyuyoruz. Edirne'ye hoş geldiniz" dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ve sorumluluk alanı ile ilgili Bulgar basın mensuplarına bilgi veren Ülgen, "Yerli ve yabancı gazetecilerin mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak için her türlü tedbiri alıyoruz" diyerek, İl Müdürlüğü hizmet binasındaki basın merkezinin gerektiğinde 24 saat hizmet verecek kapasitede olduğunu vurguladı.


Edirne yerel basını ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Bulgar basın heyeti; Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunarak, Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.