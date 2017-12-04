‘Bulgaristan baraj kapaklarını açtı’ iddiası

Bulgaristan’ın bu kararından sonra Edirne’den geçen Arda ve Tunca nehirlerinden 4-5 Aralık tarihlerinde oldukça fazla su akacağı kaydedildi.

Batı Trakya’nın Evros ilinin sel felaketiyle karşı karşıya olduğu öğrenilirken Bulgar yetkili makamların Kırcaali barajını açma kararı sonrası Evros (Meriç) nehrinden yüklü miktarda su akması bekleniyor. Bu bağlamda Evros Sivil Koruma Dairesi, teyakkuza geçerken bir dizi önlem alındığını da duyurdu.

Yetkililer, nehirlerin yakınında ağıl veya ahırları bulunan hayvan besicilerini de olası sel felaketine karşı uyarıyor.

Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Meriç Nehrinin Kirişhane bölgesindeki debinin 436 metreküp saniye, Tunca Değirmenyeni bölgesinde 19 metreküp saniye, Arda Ivoylovgrad ise 187 metreküp saniye olduğu öğrenildi.