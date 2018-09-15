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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova Edirne'de

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova ve beraberindeki heyet, Edirne’de Az.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova ve beraberindeki heyet, Edirne'de Az. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin yapılandırılışının 10. yılını kutladı. Bulgar heyet, Az. Georgi Kilisesi'ne bağlı ‘Milli Eğitim' Kültür Merkezinin açılışına da gerçekleştirdi.


Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, Bulgaristan Meclisi Kültür ve Medya Komisyonu Başkanı Vezhdi Rashıdov, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski, Bulgar bakan yardımcıları, konsoloslar ve dernek temsilcilerinden oluşan heyet, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki karşılamanın ardından ilk olarak Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.



“Balkanlar savaş değil, barış yeri olsun”


Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, valilik ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Biz istiyoruz ki, Balkanlar bir savaş yeri değil, bir barış yeri olsun. Bizim bu olan durumları değiştirme durumumuz yok ama aramızdaki iletişimi geliştirerek, çok sıcak ve hep birlikte yaşamayı öğrenebiliriz” dedi.


Edirne Valiliğinde gerçekleştirilen karşılıklı görüşme ve bölge ile alakalı temasların ardından Bulgar heyet, Az. Georgi Kilisesi'ne bağlı ‘Milli Eğitim' Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a makamında yapılan ziyaretin ardından, Bulgar kültür figürleri ve folklor gruplarının Selimiye Camii önünden Saraçlar Caddesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.


Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, programının ilerleyen bölümlerinde özel bir düğün salonunda, Bulgaristan Göçmenleri Dernek temsilcileri ile bir araya geldi.


Heyet programlarının son bölümünde ise Az. Konstantin ve Elena Kilisesi'nin yapılandırılışının 10. yılını kutlama etkinliklerine katıldı. Bulgar folklar gruplarının gösterilerinin ardından ‘kurban' yemeği düzenlendi.

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