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27 Aralık 2016 18:25

Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov’dan Vali Özdemir’e Ziyaret

Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov’dan Vali Özdemir’e Ziyaret

27 Aralık 2016 18:25

Bulgaristan’ın Kültür Bakanı Vecdi Raşidov, Edirne Valisi Günay Özdemir’i ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye gelen Bulgaristan Kültür Bakanı Vecdi Raşidov, Vali Günay Özdemir’i makamında ziyaret etti. Vali Özdemir tarafından valilik girişinde karşılanan Bulgaristan Kültür Bakanı Raşidov, şeref defterini imzaladı.
Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.



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