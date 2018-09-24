Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının alışveriş çılgınlığı

Döviz farkından dolayı Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşların Edirne'de alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Bulgar ve Yunanlar, alışveriş için geldiği kentte, yemek yemeği de ihmal etmezken kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, basın toplantısı düzenleyerek kentteki esnafları uyardı. Zıpkınkurt, esnaflara fiyat etiketi konusunda uyararak, “Esnafımızın fiyat etiketlerini dükkanlarına veya malların üzerine asmasını öneriyorum. Bakıyoruz büyük mağazalardan alışveriş yapıyorlar, niye? Çünkü üzerinde fiyat etiketi var. Ama bizim büyük mağazaların haricinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin birçoğunda fiyat etiketi yok” dedi.

Döviz farkından dolayı, Bulgar ve Yunan vatandaşların Edirne'de son günlerde çok alışveriş yaptığını belirten Zıpkınkurt, esnafların ürünlerinin üzerine mutlaka fiyat etiketi asmaları gerektiğini ifade etti.

“Fiyat etiketlerini asmalarını önemsiyoruz”

Zıpkınkurt, bazı esnafların ürünlerine fiyat etiketi asmadığını belirterek, “Esnafımızın fiyat etiketlerini dükkanlarına veya malların üzerine asmasını öneriyorum. Bakıyoruz büyük mağazalardan alışveriş yapıyorlar, niye? Çünkü üzerinde fiyat etiketi var. Ama bizim büyük mağazaların haricinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin birçoğunda fiyat etiketi yok. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü dönem dönem denetimlere çıkıyor ama fiyat etiketinin olmaması, müşterinin aklında 'acaba yabancıya farklı fiyata mı mal satıyor?' gibi endişeye yol açıyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bu durum aynı zamanda restoran ve lokantalar için de geçerli. Lokantalarda bazı arkadaşlarımız Yunanca – Türkçe – Bulgarca menüye geçtiler ama bazıları geçmedi. Ben bunların da geçmelerinden tarafım çünkü insanlar geldiğinde neyi kaça yediğini bilmesi lazım. Dolayısıyla arkadaşlarımız bu fiyat tarifelerini masalarına koyarlarsa müşteri sayısında daha fazla artış olur ve gelen insanlar da 'biz normal fiyatla yemek yedik, alış veriş ettik' der ve bir güven duygusu olur” dedi.

“Fiyatın insanlara güven vermesi lazım”

Fiyatların insanlara güven vermesi gerektiğini ifade eden Zıpkınkurt, “Bu konuda bazı duyumlar alıyoruz, otoparkçılar 5 Lira alması gereken parayı 5 Leva, 5 Euro gibi rakamlar çıkıyor. Aynı şekilde çorbacılardan şikayet var. Esnafın her kesiminden ufak tefek şikayetler var ama bunu ETSO olarak denetleme yetkimiz yok. Tarifeler bizden çıkıyor ama denetleme yetkisi Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye'de. Dolayısıyla Belediye ile de işbirliği yapıyoruz ve görüşüyoruz. Belki önümüzdeki günlerde belediye başkanı, esnaf odası başkanı ile birlikte bir basın toplantısı da yaparız veya esnaflarla bir araya geliriz. Çünkü hakikaten çok önemli. Fiyatın insanlara güven vermesi lazım” şeklinde konuştu.