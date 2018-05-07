Bunu adı canilik

Keşan Belediyesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi arasında bulunan barınağa gelen şahıslar, bıçaklayarak, suda boğarak ve kafasını taşla ezerek 3 köpeği telefi etti. Akıllara durgunluk veren olayın ardından barınağa koşan dernek yönetimi, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, "Pazar günü akşam saatlerinde barınağa gelerek hayvanlarımızı besledik. Bu sabah 11.00’de barınağa geldiğimde bütün kapıların açık olduğunu ve bütün köpeklerin dışarıda olduğunu, yaptığımız yuvanın yıkıldığını gördüm. Polis geldi ve araştırıyor. İki çocuğun barınağa geldiğini tespit ettik. Çok büyük zararlar vermişler. 3 hayvanımızı keserek, boğarak ve taşla başını ezerek öldürmüşler. Durum çok içler acısı. Bir avuç insan yavruları kurtarmaya çalışırken, 13 ve 8 yaşındaki 2 çocuğun böyle bir şey yapabileceğine aklım hayalim ermiyor. Ben de anneyim ve bir çocuk bunu nasıl yapar düşünemiyorum. İlerisini de düşünemiyorum. Köpeklere bunu yapanlar ileride ne olur? İnsanlığa sığan bir şey değil" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.