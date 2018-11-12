Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi'nde Trakya Birlik galip geldi

Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi'nde Trakya Birlik, Tokat İl Özel İdare Güreş Kulübü karşısında galip geldi.

Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi 3. hafta müsabakası olan Trakya Birlik Spor Kulübü - Tokat İl Özel İdare Güreş Kulübü karşılaşması Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapıldı.

Trakya Birlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Süper Lige yükselen ve Trakya'nın ve Edirne'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Trakya Birlik Spor Kulübü rakibini 6-4 mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştır. Kulübümüzü başarıya götüren galibiyetleri 61 kg Tekin Balcı, 70 kg Serkan Yumurtacı, 79 kg Emrah Kaya, 86 kg Bilal Yavuz, 97 kg Samed Kurban ve 125 kg Şakir Bozkurt elde etmiştir. Kulübümüz 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da ASKi Spor Kulübü ile 4. hafta müsabakasında karşılaşacaktır” denildi.