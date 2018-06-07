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07 Haziran 2018 00:33

Büyükçekmece ailesinden Meriç Nehri kenarında iftar

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Ramazan ayı içerisinde 33 yıldır aralıksız olarak sürdürülen Edirne iftarı, Meriç Nehri kenarında gerçekleştirildi.

Büyükçekmece ailesinden Meriç Nehri kenarında iftar

07 Haziran 2018 00:33


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile Edirne’ye gelen 3 bin Büyükçekmeceli kadın, Meriç Nehri kenarında bulunan Lalezar Tesisleri’nde hep birlikte iftar açtı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da katıldığı iftar programında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Ramazan ayı içerisinde 33 yıldır kesintisiz olarak Edirne’ye geliyoruz. Bizleri şehrinde konuk eden belediye başkanımız Recep Gürkan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün, belediyecilik anlamında bir ekol olarak gördüğünü dile getirerek, tüm Büyükçekmece ailesine Edirne’ye gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti.


Akşam ezanının okunması ile yapılan duanın ardından 3 bin Büyükçekmeceli kadın ve protokol üyeleri hep birlikte iftarını açtı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ayrıca yıllardır tesislerinde kendilerini iftar programında ağırlayan Lalezar Tesisleri işletmecisi Kemal Kılıç’a teşekkür plaketi ve tarihi taş köprü maketi hediye etti.




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