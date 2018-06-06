Büyükçekmeceli kadınlardan geleneksel Edirne çıkarması

Hasan Akgün’ün nezaretinde Edirne’ye geldi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve beraberindeki heyet Edirne’de resmi temaslarda bulunurken, Büyükçekmeceli kadınlar da tarihi yerleri ziyaret ederek bol bol alışveriş yaptı. Başkan Hasan Akgün ve beraberindeki heyet ilk olarak Edirne Belediye binasına gelerek belediye başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

“Edirne ziyaretlerimiz gelecek yıllarda da artarak devam edecek”

Kent ziyaretlerinin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve beraberindeki kadın ziyaretçileri Selimiye meydanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Tüm Edirne halkına ve özellikle Edirne esnafına kendilerine göstermiş olduğu ilgili ve alakadan dolayı teşekkür eden Akgün, ziyaretlerinin bundan sonra ki yıllarda da daha geniş katılımlı olarak artarak devam edeceğini söyledi.

“Mübarek Ramazan Bayramı şimdiden kutlu olsun”

Akgün, kendilerini Edirne’de ağırlayan herkese teşekkürlerini ileterek, “Ben Büyükçekmece halkı adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle basın mensuplarına teşekkür ediyorum, bizlerin gezilerine yer verdikleri için. Önce bu ekranlardan serhad şehri Edirne halkımızın, sonra da Büyükçekmece ve tüm Türkiye’nin yaklaşmakta olan mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Meriç nehri kenarında iftar keyfi

Hasan Akgün’ün nezaretinde Meriç Nehri kenarında bulunan Lalezar Tesisleri’nde iftar programının ardından kentten ayrıldı.