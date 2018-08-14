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14 Ağustos 2018 15:58

Buzağı destekleme başvuruları sona eriyor

Edirne’de 2018 yılı buzağı destekleme başvuruları, 17 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

Buzağı destekleme başvuruları sona eriyor

14 Ağustos 2018 15:58


Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden edinilen bilgiye göre, yetiştiriciler, buzağı destekleme başvurularını üyesi olduğu birlikler vasıtasıyla, birlik üyesi olmayan yetiştiriciler ise bağlı oldukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapacak.


Yetiştiricilerin buzağı desteklemelerinden faydalanabilmeleri için 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında doğmuş ve doğduğu işletmede 120 gün süre ile yaşamış olma özelliğine dikkat ediliyor.


2018 yılı için hayvan başına buzağı desteklemesi 350 TL, soy kütüğüne kayıtlı ve süt ölçümü yapan üreticinin buzağıları için ise 500 TL olarak belirlendiği belirtildi. Gen tüp buzağılara ise 50 lira fark ödeneceği kaydedildi.




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