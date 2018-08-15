Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 15:17

Çaldığı motosikletle kaza yapan hırsız yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde çaldığı motosikletle duvara çarpan hırsız yaralandı.

Çaldığı motosikletle kaza yapan hırsız yaralandı

15 Ağustos 2018 15:17


Olay, Büyük Cami Mahallesi Alaattin Önen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi üzerinde markete gelen D.Ç. motosikletini iş yerinin önüne park etti. Markete doğru ilerleyen D.Ç, arkasına döndüğünde motosikletini bir çocuğun çalmaya çalıştığını gördü. Çocuk, motosiklete binip olay yerinden hızla uzaklaştı.


Hırsızın arkasından koşan ancak yetişemeyen D.Ç., markete giderek arkadaşlarından yardım istedi. Bu sırada çaldığı motosikletle Alaattin Önen Caddesi üzerinden kaçmaya çalışan 14 yaşındaki S.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken, S.G. ise duvarın üzerinden bahçeye uçtu.


Yaralı halde kaza yerinden kaçmaya çalışan S.G. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç