Çaldığı motosikletle kaza yapan hırsız yaralandı

Olay, Büyük Cami Mahallesi Alaattin Önen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi üzerinde markete gelen D.Ç. motosikletini iş yerinin önüne park etti. Markete doğru ilerleyen D.Ç, arkasına döndüğünde motosikletini bir çocuğun çalmaya çalıştığını gördü. Çocuk, motosiklete binip olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızın arkasından koşan ancak yetişemeyen D.Ç., markete giderek arkadaşlarından yardım istedi. Bu sırada çaldığı motosikletle Alaattin Önen Caddesi üzerinden kaçmaya çalışan 14 yaşındaki S.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken, S.G. ise duvarın üzerinden bahçeye uçtu.

Yaralı halde kaza yerinden kaçmaya çalışan S.G. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.