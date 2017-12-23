Can dostların kulübeleri de hazır

Her gün mama ve su bırakılan sokak köpeklerinin soğuk kış şartlarından etkilenmemeleri için Edirne Belediyesi ile hayvanseverler kulübeleri yapıldı.

‘Hayvan Dostları Topluluğu’ üyesi üniversiteli öğrenciler, Edirne Belediyesi ile işbirliği yaparak, temin ettikleri, gıda, mama, çiğ tavuk, su gibi erzak malzemelerini Edirne Hayvanları Koruma Derneğinin (EDHAYKO) de katkılarıyla, eski çöplüğe getirerek, 700’e yakın sokak köpeğini hemen hemen her gün beslemeye devam ediyor.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Eski şehir çöplüğündeki can dostlarımız için hayvanseverler ile birlikte hazırladığımız kulübeler ekiplerimiz tarafından belirlenen alana yerleştirildi” dedi.

Öte yandan, sokak köpekleri, Edirne Belediyesinin 3 Kasım 2017 itibariyle açılışı yapılan Katı Atık Toplama Tesisi’nin ardından eski çöplüğe çöp bırakılmaması nedeniyle gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayamamıştı.