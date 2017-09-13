Çevre ve ekoloji sorunları masaya yatırıldı

Trakya Üniversitesi ve Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesinin iş birliğiyle düzenlenen 13. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’nin açılışı Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Fen Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Şevket Erol Okan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi. Konserin ardından üniversitenin tanıtım sunumu izlendi.

Türkiye’de biyolojinin kurucusu olarak kabul edilen, yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin ekosistem haritasının oluşumunda önemli katkılar veren ve yetiştirdiği bilim insanları ile önemli bir isim olan Alman bilim insanı Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig’in anısına düzenlenen kongrede, Kosswig’in kısa öz geçmişi okunarak bir sunum gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, küresel gelişimin ve kontrolsüz sanayinin insan hayatını tehdit eder hale geldiğini, bu konuda son zamanlarda oluşan global kamuoyu ile farkındalığın arttığına ve bu kongrede yaşanan çevresel problemlerin aşılması için çalışmalar yapılacağına dikkat çekti.

Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Dr. Deniz Engin, dernekleşme fikrinin ortaya çıkışını ve derneklerinin faaliyetlerini anlattığı konuşmasında başkanlığı döneminde beşinci kongrenin düzenlendiğine ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fen Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Şevket Erol Okan, ekosistemin bozulması, çevre kirliliği, ormansızlaşma gibi olumsuz durumların tüm dünyayı olduğu gibi Trakya Bölgesi özelinde de tehdit eder konuma geldiğini, kongrenin evrensel içerikli olsa da alt başlıklarda Trakya Bölgesi’nin de yer almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Uzun, çevre ve ekoloji konularının değerli konular olduğunu ve bu konuların konuşuluyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında kongre sonucunda ortaya çıkacak proje ve fikirleri üniversite olarak hayata geçirmek istediklerini bunun için de tüm desteklerini araştırmacılara sunacaklarını belirtti. Kongrenin yaşanan çevre ve ekoloji sorunlarının çözülmesinde milat olması dileğinde bulunan Rektör Vekili kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.